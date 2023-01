PSV wil naast spits Silva ook nog een buitenspeler halen

„Hopelijk kunnen we snel de spits presenteren die vandaag in het stadion was”, aldus Van Nistelrooij over Fábio Silva, de 20-jarige Portugese spits die wordt gehuurd van Wolverhampton Wanderers. „Ik zal zo algemeen directeur Marcel Brands eens bellen of zijn handtekening al op papier staat en het rond is.”

PSV raakte deze transferperiode Cody Gakpo en Noni Madueke kwijt aan respectievelijk Liverpool en Chelsea. Van Nistelrooij: „We willen er daarom ook nog een buitenspeler bij hebben. Die hebben we toch nodig. Al viel Johan Bakayoko vandaag goed in. Dat was positief.”

PSV heeft meerdere buitenspelers op het oog, maar het is nog niet gelukt iemand binnen te halen. „Ze worden gevonden, maar ze moeten ook binnengehaald worden”, zei Van Nistelrooij. „Ik heb alle vertrouwen dat daar iets goed gaat gebeuren.”

Cocu houdt slecht gevoel over aan terugkeer bij PSV

Vitesse-trainer Phillip Cocu hield zaterdag een slecht gevoel over aan zijn terugkeer in het Philips-stadion, waar hij vele successen beleefde als speler en trainer. „Een gelijkspel had er zeker ingezeten”, zei hij na de nederlaag van 1-0. „We hebben een kans laten liggen. Daar ben ik teleurgesteld over.”

In de eerste helft bleven doelpunt in Eindhoven uit. „Defensief deden we het goed”, sprak Cocu, die doelman Kjell Scherpen een strafschop van Luuk de Jong zag stoppen. „Kjell keepte heel goed en heerste in het zestienmetergebied.”

Kort na rust zag Scherpen er bij het doelpunt van Guus Til, die scoorde met een schot van net buiten het zestienmetergebied, minder goed uit. Cocu: „Het lijkt erop dat dat een bal voor de keeper had moeten zijn. Maar volgens mij zag hij de bal laat omdat er drie spelers voor hem stonden. Ik wil het geen fout noemen, maar wel een cruciaal moment.”

Hartelijk ontvangst

Cocu vond de ontvangst bij PSV hartelijk. „Het was geweldig om terug te zijn. Het is een plek waar je zelf veel successen hebt meegemaakt, als speler en trainer. Dat is bijzonder. En ik ken Ruud van Nistelrooij natuurlijk goed, we hebben samen gespeeld en gewerkt.”

De coach van Vitesse praatte met Van Nistelrooij ook over de huidige situatie bij PSV, dat onlangs aanvallers Cody Gakpo en Noni Madueke kwijtraakte. „Als trainer ben je niet blij als je twee van dit soort spelers kwijtraakt”, vertelde Cocu. „Soms moet je accepteren dat een club bepaalde dingen nodig heeft om gezond te blijven. Daar ben ik ook wel eens tegenaan gelopen.”