Jouke Hoogeveen, de man van de solo, neemt afscheid in stilte

Jouke Hoogeveen wint in 2019 op de Weissensee het Open Nederlands Kampioenschap marathon op natuurijs. Ⓒ HH/ANP

De afscheidstournee langs de overdekte ijstheaters van Nederland, maar vooral die in de vrije natuur van Oostenrijk en Zweden stond niet eens gepland deze winter. Nee, Jouke Hoogeveen, de veertiger voor wie het leven op schaatsen eeuwig leek te duren, had vorig jaar overal eigenlijk al vaarwel gezegd. In stilte. Zoals het de marathonman betaamt die graag alleen zijn avonturen beleefde.