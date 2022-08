Depay moet nummer 9 afstaan aan Lewandowski: ’Hij begreep het volledig’

In de voorbereiding speelde de aanvaller van het Nederlands elftal net als afgelopen seizoen met nummer 9, terwijl Lewandowski het nummer 12 droeg. De 33-jarige Pool gaat het seizoen echter in het met het ’spitsennummer’, dat hij de afgelopen jaren ook droeg bij Bayern München, Borussia Dortmund en in het Poolse elftal. Barcelona zegt op de website dat Lewandowski in een „illuster” rijtje komt, met onder anderen Johan Cruijff, Ronaldo, Patrick Kluivert, Samuel Eto’o, Zlatan Ibrahimovic en Luis Suárez, die ook het nummer 9 droegen in het Catalaanse elftal.

„We hebben dit besloten in het belang van de club, voor het imago en voor de publiciteit”, aldus Laporta. „Wij denken dat dit de juiste beslissing is. We hebben het gedaan met respect voor Memphis, die het perfect begreep. Alle respect voor Memphis.”

De toekomst van oud-PSV’er Depay bij Barcelona is onzeker. De Catalaanse club trok een half jaar geleden spits Pierre-Emerick Aubameyang aan en haalde deze zomer met Lewandowski voor veel geld weer een nieuwe aanvaller. Het contract van Depay in Camp Nou loopt nog een jaar door. Het is niet bekend welk rugnummer hij nu krijgt.