Teambaas Roglic denkt terug aan diepe dalen

„Het is moeilijk om te omschrijven hoe ik voel me. Er is sprake van enorme blijdschap, maar ik ben ook erg emotioneel. We hebben heel hard moeten knokken om te overleven”, aldus Plugge in gesprek met Eurosport, doelend op het de periode na 2012, toen Rabobank besloot te stoppen als hoofdsponsor.

Plugge en zijn stafleden moesten van ver komen en wonnen in de periode dat de ploeg door het leven ging als Blanco en Belkin lang niet zoveel koersen meer als voorheen, maar inmiddels telt de gevallen grootmacht weer volop mee. „Dat je dan zo’n resultaat behaalt is fantastisch.”

Primoz Roglic komt over de streep en weet het: hij gaat de Vuelta winnen. Ⓒ AFP

Maar Plugge wil meer, zo bleek ook al uit het aantrekken van Tom Dumoulin. „We zijn echt nog in ontwikkeling als ploeg. We proberen te blijven bouwen.”

Toch durfde de teambaas zich nog niet helemaal rijk te rekenen. Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo weet hij.. „Primoz moet morgen nog wel even op zijn fiets blijven zitten, al gebeurt in principe niet zo veel meer.”

Voor de aanvankelijk onderkoelde reactie van Roglic, die met een onbewogen gezicht over de meet kwam, had Plugge een logische verklaring. „Vandaag was gewoon een zware dag. Hij was moe en heeft natuurlijk ook dagen onder hoogspanning geleefd. Hij heeft allerlei aanvallen moeten pareren en keihard moeten knokken. Morgen kan hopelijk wel uitbundig feestvieren. We gaan met de ploeg dineren en wat een paar biertjes drinken. Samen gaan we deze mijlpaal vieren.”