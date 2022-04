Pas 25-jarige Kingsley Coman kan zaterdag tiende landstitel pakken

Coman kan bizarre cijfers overleggen als het gaat om het aantal kampioenschappen, al had-ie niet in al die titels een even groot aandeel. Als tiener maakte hij voor Paris Saint-Germain heel sporadisch een paar minuten op weg naar de winst in de Ligue 1 in 2013 en 2014. Het seizoen erop bij Juventus speelde hij al een stuk meer en maakte hij in bijna de helft van de wedstrijden minuten voor de Oude Dame, waarmee hij in 2015 de Serie A won.

Bij Bayern München werd zijn rol vervolgens steeds prominenter, al was hij gek genoeg nooit een volledig seizoen lang onomstreden basisspeler. Nooit speelde hij in meer dan dertig van de 34 competitiewedstrijden, maar ook nooit in minder dan Bundesliga-twintig duels. Daar lijkt de Fransman dit seizoen ook weer te eindigen worden, mits hij tijdig herstelt van een spierblessure om in nog minimaal één wedstrijd in actie te komen. Voor de kampioenswedstrijd van zaterdag is hij een twijfelgeval.

Volgens sommige tellingen gaat Coman zelfs al richting landstitel nummer 11. In het seizoen 2015/16, voordat Juventus hem verhuurde aan Der Rekordmeister, speelde hij nog een Serie A-wedstrijd voor de club uit Turijn. Zodoende heeft hij ook een bijdrage geleverd aan het kampioenschap van Juventus dat seizoen. De buitenspeler maakte echter geen deel uit van de selectie, toen de prijs ook daadwerkelijk gewonnen en in ontvangst genomen werd.

De prijzenkast van Coman puilt alles bij elkaar al behoorlijk uit. Zo heeft hij verder ook al vijf nationale bekers, de Champions League en het wereldkampioenschap voor clubs gewonnen.