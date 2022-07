’Kyrgios brengt tennis naar laagste niveau ooit met onsportief gedrag’

„Hij heeft het tennis naar het laagste niveau gebracht dat ik ooit heb gezien wat betreft sportiviteit, valsspelen, manipulatie, schelden en agressief gedrag naar umpires en lijnrechters”, zei Cash op BBC Radio. Hij won in 1987 het befaamde grastoernooi in Londen.

Kyrgios en Tsitsipas speelden zaterdag een verhit duel, waarbij de Australiër zijn tegenstander tot wanhoop bracht door voortdurend te klagen en te praten. Kyrgios vroeg onder meer de scheidsrechter om de Griek te bestraffen voor het in het publiek slaan van een bal. De gefrustreerde Tsitsipas kreeg op zijn beurt een waarschuwing nadat hij een paar keer had geprobeerd Kyrgios te raken. Na afloop verweet Tsitsipas zijn tegenstander pestgedrag, hetgeen werd weggelachen door Kyrgios.

Pat Cash Ⓒ ANP/HH

Cash zag het allemaal met lede ogen aan. „Laten we hopen dat Kyrgios het tennis niet naar een nog lager niveau laat zakken dan hij zaterdag deed. Hij is door de ondergrens gegaan en er moet echt iets tegen worden gedaan.”

Kyrgios schakelde Tsitsipas uit en speelt maandag in de vierde ronde tegen de Amerikaan Brandon Nakashima.

Wimbledon in beroep tegen geldboete na weren Russen en Wit-Russen

Wimbledon gaat in beroep tegen de geldboete van 1 miljoen dollar, zo’n 960.000 euro, die het toernooi opgelegd heeft gekregen wegens het weren van de Russische en Wit-Russische tennissers. De organisatie van het grandslamtoernooi in Londen kreeg de boete van de WTA, de belangenbehartiger in het vrouwentennis.

„Er is sprake van een juridische procedure, dus ik kan geen specifiek commentaar geven, maar ik kan zeggen dat we bij de beslissing blijven die we hebben genomen. We hebben beroep aangetekend”, zei directeur Sally Bolton. Het toernooi, dat het betreurt dat het in zijn ogen wordt gestraft voor het afkeuren van de oorlog in Oekraïne, hoopt naar verluidt op steun van de Britse regering.

„We hebben lang en diep nagedacht over onze beslissing en die was erg moeilijk. We hebben ook bedacht wat de gevolgen kunnen zijn, maar het was de juiste keuze voor ons.”

De Russen en Wit-Russen waren ook niet welkom op de voorbereidingstoernooien in Eastbourne, Nottingham en Birmingham.

Volgens Engelse media heeft de Engelse tennisbond Lawn Tennis Association een boete van 750.000 dollar (ongeveer 717.000 euro) gekregen en de All England Lawn Tennis and Croquet Club 250.000 dollar (239.000 euro).

Wimbledon is maandag begonnen aan de tweede week. De tennisbonden besloten na het weren van de Russen en Wit-Russen geen punten toe te kennen in Londen.