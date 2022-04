Linssen na eerste competitiegoal sinds december: ’De voetbalwereld is opportunistisch, hè?’

Het zijn lastige tijden voor de Feyenoorder. Hij verloor zijn basisplaats aan Cyriel Dessers en scoorde tot zaterdag in de competitie voor het laatst op 22 december. „De voetbalwereld is opportunistisch, hè? Het is mijn eerste interview in 2022”, lachte hij na de wedstrijd. „Het is altijd frustrerend als je op de bank zit. Zeker vandaag, als je ziet dat het niet zo lekker loopt”, aldus Linssen bij ESPN. „Hoe langer je dan op de nul blijft staan, hoe ongeduldiger je wordt.”

De Rotterdammers waren zaterdagavond de bovenliggende partij, maar het lukte de formatie van coach Arne Slot niet om het krachtsverschil in doelpunten om te zetten. „Dat is al het hele seizoen zo. Wij krijgen heel veel kansen en komen tot heel veel doelpogingen, maar we scoren te weinig. Dat komt door het spel dat we spelen. Zo hebben we al veel resultaten laten lopen dit jaar. En vandaag ging het ook zo.”

