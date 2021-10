Premium Het beste van De Telegraaf

Woorden na en van goud Sprintkoning Harrie Lavreysen en zijn jeugdliefde Noor delen hun bijzondere ervaringen

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

’Het allermooiste was dat Noor opeens daar stond en die speech ging opdragen’ Ⓒ Rene Bouwman

Als koning van de Zomerspelen keerde Harrie Lavreysen (24) met tweemaal goud (sprint en teamsprint) en een keer brons (keirin) terug uit Japan. Zijn jeugdliefde Noor Luijten (22) moest het ’verlamd’ door de stress vanuit Nederland toezien, om daarna volop mee te gaan in de hectiek die volgde. In aanloop naar de WK baan in Roubaix (20-24 oktober), waar Lavreysen drie wereldtitels (teamsprint, sprint, keirin) verdedigt, delen ze hun bijzondere ervaringen. En verklapt de krachtpatser waarom zijn Noor hem van ontroering een brok in zijn keel bezorgde.