Wie rijdt Ronde van Zwitserland nog uit? Leider Vlasov stapt af door corona

Ook andere wielerteams in de Ronde van Zwitserland zijn getroffen door corona. Alpecin-Fenix trok de gehele ploeg vrijdag terug vanwege twee positieve gevallen. De formatie van Bahrain Victorious doet ook niet meer mee vanwege meerdere positieve coronatesten.

Voor de start van de zesde etappe testte verder de Zwitser Marc Hirschi van UAE Team Emirates positief, net als vier renners van EF Education. Naast Hirschi haalt UAE Team Emirates ook Joël Suter, kamergenoot van Hirschi, uit de wedstrijd. De Deen Mikkel Bjerg, die namens UAE Team Emirates meedoet in de Ronde van Slovenië, heeft ook het coronavirus.

Marc Hirschi (m.) van UAE Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma besloot donderdag, vanwege het coronavirus, al de hele ploeg uit de koers in Zwitserland te halen. Bij INEOS Grenadiers testte Adam Yates positief, bij Team DSM gold dat voor de Nederlander Cees Bol en de Denen Søren Kragh Andersen en Casper Pedersen.

Aan de Ronde van Zwitserland, die tot en met zondag duurt, doen 22 wielerploegen mee. Etappe zes gaat op vrijdag vooralsnog ’gewoon’ van start, meldt koersorganisator Olivier Senn in gesprek met DirectVelo.

De vele coronagevallen baren vanzelfsprekend zorgen richting de start van de Tour de France, die op 1 juli zal starten in Denemarken.

Route d’Occitanie

De Route d’Occitanie kent ondertussen haar eigen problemen. De koers in Zuid-Frankrijk heeft haar tweede etappe moeten inkorten. Vanwege de hittegolf en code rood in het land besloot de wedstrijdorganisatie de etappe in te korten tot 34,3 kilometer, in plaats van de 154,6 kilometer die oorspronkelijk was gepland. Ook wordt er pas later gestart.

De etappe zou vrijdagochtend om 11.40 uur van start gaan, maar werd door de autoriteiten uitgesteld vanwege de hittegolf en code rood in het departement Tam. De start staat nu omstreeks 14.45 uur op het programma in Belmont-sur-Rance in het departement Aveyron. De finish is rond 15.30 uur.

De Fransman Arnaud Démare (Groupama-FDJ) won donderdag de eerste etappe na een sprint.