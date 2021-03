’Erling Haaland moet in Manchester opvolger van Sergio Agüero worden’

Een aantal grote Engelse kranten, onder wie de Daily Mail, The Times en The Telegraph, weten deze woensdag te melden dat Haaland dé opvolger moet worden van Agüero, die komende zomer na een dienstverband van tien seizoenen de deur van het Etihad Stadium achter zich dicht trekt.

Verbluffende entree

Haaland stapte vorig seizoen in de winterse transferperiode over van RB Salzburg naar Dortmund, waar hij een verbluffende entree maakte. Die vorm heeft hij doorgetrokken naar dit seizoen. Dinsdagavond won de Noor met zijn nationale ploeg met 1-0 in Montenegro, waardoor Noorwegen net als Nederland nu zes punten heeft na drie duels.

In het contract dat Haaland bij Borussia Dortmund heeft, staat een minimale afkoopsom van 75 miljoen euro, maar die gaat pas in de zomer van 2022 in, dus geïnteresseerde clubs zouden deze zomer wellicht nog betere zaken kunnen doen. De verbintenis van Haaland in Dortmund loopt tot medio 2024.

Kane alternatief

De vader van de goalgetter van Dortmund, Alf Inge Haaland, was aan het begin van deze eeuw ook actief voor Manchester City. De voormalig middenvelder speelde 38 competitieduels voor The Citizens, waarin hij drie keer scoorde. Mocht Haaland junior niet haalbaar blijken voor Manchester, dan wordt Harry Kane genoemd als alternatief. Ook voor de captain van Tottenham Hotspur zou City flink in de buidel moeten tasten, want diens contract loopt (net als dat van Haaland) ook nog tot medio 2024.