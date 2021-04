Dure nederlaag West Ham United in Newcastle

Voor rust werd al duidelijk dat de Londenaren het zichzelf ontzettend lastig maakte. Issa Diop maakte een eigen treffer en amper een minuut kreeg Craig Dawson zijn twee gele kaart. Door Joelinton werd het voor de pauze nog 2-0 ook.

Via Diop en een rake strafschop van Jesse Lingard, leek West Ham toch nog een punt aan de confrontatie over te houden, maar Joseph Willock maakte uiteindelijk de winnende goal.

Vrijdag: Everton en Tottenham in evenwicht

Everton en Tottenham Hotspur hebben vrijdagavond in hun onderlinge ontmoeting in de Premier League gelijkgespeeld. Op Goodison Park in Liverpool werd het 2-2. Beide ploegen schoten daar in hun jacht op een plaats bij de top vier, en dus kwalificatie voor de Champions League, niet zo gek veel mee op.

Harry Kane scoort de 1-0 voor de Spurs. Ⓒ BSR Agency

Harry Kane zette de Spurs in de 27e minuut op voorsprong. Amper 5 minuten later was het alweer gelijk, door een benutte strafschop van Gylfi Sigurdsson.

Sigurdsson schoot na ruim een uur op fraaie wijze ook de 2-1 binnen, door de bal na een voorzet van invaller Seamus Coleman ineens in het doel te schieten. Na een ongelukkig moment achterin bij Everton werd het weer gelijk. Opnieuw Kane profiteerde.

Kane viel kort voor het einde uit, ogenschijnlijk met een blessure aan een enkel.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Premier League