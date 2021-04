Everton en Tottenham in evenwicht

Harry Kane scoort de 1-0 voor de Spurs. Ⓒ BSR Agency

Everton en Tottenham Hotspur hebben vrijdagavond in hun onderlinge ontmoeting in de Premier League gelijkgespeeld. Op Goodison Park in Liverpool werd het 2-2. Beide ploegen schoten daar in hun jacht op een plaats bij de top vier, en dus kwalificatie voor de Champions League, niet zo gek veel mee op.