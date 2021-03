Bouhanni moet vrezen voor straf, UCI vraagt om sancties

Op de beelden is goed te zien hoe de Fransman van Arkea-Samsic zijn collega Jake Stewart bijna de hekken in rijdt. De coureur van Groupama-FDJ, onlangs tweede in Omloop het Nieuwsblad, kan een val in volle vaart maar net voorkomen. De Brit ging na afloop verhaal halen bij Bouhanni, die door de jury gediskwalificeerd werd.

„Hé Nacer, ik zou je graag vragen: ’Wat dacht je nu?’ Maar je hebt duidelijk geen hersencellen”, zo twittert Stewart. „Het ironische is, dat jij mij na de koers vertelde dat ik geen respect had. Hier is een leerzame video over hoe ’geen respect’ eruit ziet.” Op de beelden zie je vervolgens hoe Stewart maar net overeind kan blijven.

Bouhanni, die aanvankelijk derde werd, heeft wijselijk nog niet gereageerd na zijn diskwalificatie en moet vrezen voor een straf. De UCI heeft de zaak aangekaart bij de disciplinaire commissie en rekent op maatregelen tegen de sprinter. „De UCI heeft besloten het incident voor te leggen aan de disciplinaire commissie en vraagt om sancties die passen bij de ernst van deze overtreding”, meldt de internationale wielrenunie.

Het is niet de eerste keer dat Bouhanni in opspraak komt. Zijn bijnaam luidt niet voor niets ’De Bokser’. Die bijnaam heeft hij niet alleen omdat hij een carrière in de vechtsport ambieert, ook deelde hij in volle finale al eens een klap uit aan een collega. En in 2016 miste hij de Tour de France na een vechtpartij in het hotel.

Veiligheid

Veiligheid is de voorbije jaren een steeds vaker terugkerend item in het wielrennen. Vooral rondom massasprints wordt er volop gediscussieerd over de acties van sprinters. Zo kreeg Dylan Groenewegen vorig jaar een schorsing van negen maanden opgelegd nadat hij bij zijn uitwijkmanoeuvre Fabio Jakobsen van de fiets katapulteerde.

Per 1 april gaan er tal van nieuwe regels in die de veiligheid in het wielrennen ten goede moeten komen.