EK voetbal levert Haarlemmermeer 12.000 bomen op

„Als organisatie van dit unieke toernooi in Nederland staan wij met heel veel bedrijven en gemeenten in verbinding”, zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal bij de KNVB en toernooidirecteur in Amsterdam.

„Wij willen niet alleen een prachtig evenement neerzetten waar iedereen van kan genieten, maar we zijn ook zeer betrokken bij onze omgeving. Wij willen daarom vanuit de toernooiorganisatie graag een bijdrage leveren aan een groene, leefbare omgeving waar iedereen kan sporten en bewegen.”

De eerste bomen gaan volgende week woensdag de grond in tijdens de Nationale Boomfeestdag. Een deel van de 12.000 bomen wordt toegevoegd aan bosgebied Zwaansbroek in Haarlemmermeer. Een ander deel komt te staan in PARK21, gelegen tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep, vlakbij Schiphol.

Het dorpje Vijfhuizen in de Haarlemmermeer huisvest tijdens het EK in evenementencomplex Expo Haarlemmermeer het International Broadcast Centre (IBC). Alle tv-signalen vanuit de twaalf EK-stadions verspreid over Europa, waaronder de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, komen hier samen en worden vanuit het IBC weer verzonden naar alle uitzendgerechtigden over de hele wereld.