Ajax regelt speciale Frenkie-bus in Barcelona

Op de zwarte Ajax-bus een grote beeltenis van een glimlachende De Jong te zien met daarbij de tekst ’Barça, enjoy the future like we do’. Ook de Catalanen die de sportkrant Mundo Deportivo werden getrakteerd op een paginagrote boodschap. Inmiddels heeft Barcelona de Amsterdammers via Twitter bedankt voor het gebaar.

De Jong wordt vrijdagavond in Camp Nou officieel gepresenteerd als aanwinst van FC Barcelona. De 22-jarige talentvolle voetballer is de duurste speler uit de Nederlandse geschiedenis. Ajax ontvangt maximaal 86 miljoen euro van de Spaanse topclub.

Lees hieronder het premium verhaal over de Frenkie-mania die in Barcelona is losgebarsten: