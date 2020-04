SC Cambuur onderzoekt stap naar rechter

„Vooralsnog houden we alle opties open en onderzoeken we gezamenlijk wat de meest kansrijke route naar rechtvaardigheid is”, staat in een verklaring op de website.

De club heeft advocaat Dolf Segaar van het internationale advocatenkantoor CMS in de arm genomen. Segaar stond een paar jaar geleden FC Twente bij in een juridische strijd tegen de KNVB.

„Waar het elkaar versterkt zullen we samen met De Graafschap optrekken in dit proces”, aldus Cambuur. Ook De Graafschap grijpt naast een plek in de eredivisie, als gevolg van het besluit van het bestuur betaald voetbal van de KNVB.