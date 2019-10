Bakkati aangenaam verrast door Feyenoord

„De club bleek heel enthousiast over me en wilde me mede op advies van de spelers graag behouden”, zegt de voormalig assistent van Jaap Stam, die de wens van Feyenoord besprak met de vertrokken trainer.

„Ik heb goede gesprekken met Jaap gevoerd en hij begrijpt mijn beslissing om te blijven. We zijn even goede vrienden.” Hoewel Bakkati nu gaat samenwerken met Dick Advocaat, vindt hij het jammer dat Stam niet is geslaagd in de Kuip.„Jaap is gewoon een heel goede trainer, maar het is helaas anders gelopen dan we hadden gehoopt.” Bakkati heeft in Rotterdam een verbintenis tot de zomer van 2021.

