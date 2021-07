Tour-directeur Prudhomme prijst Van der Poel hemel in: ’Mathieu is ook van ons’

Koersdirecteur Christian Prudhomme raakt niet uitgesproken over de verrichtingen van Mathieu van der Poel. Ⓒ FOTO Getty Images

TIGNES - De ogen van koersdirecteur Christian Prudhomme beginnen van enthousiasme te glinsteren, wanneer hij begint te vertellen over Mathieu van der Poel. Superlatieven verlaten in polonaise zijn mond tijdens de eerste rustdag in Tignes, waar de Tour-baas uitkijkend over het prachtige meer uitgebreid de tijd neemt voor een interview. „Mathieu van der Poel heeft de eerste Tour-week compleet op zijn kop gezet. Natuurlijk had ik liever gewild dat hij was gebleven, maar we wisten dat hij vroeg of laat zou vertrekken.”