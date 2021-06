FC Utrecht huurt ’man van tien miljoen’ Arthur Zagre

Zagre (19) werd twee jaar geleden nog door AS Monaco voor 10 miljoen euro overgenomen van Paris Saint-Germain, maar wist niet door te breken in het Prinsdom. Afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan Dijon, de hekkensluiter in de Ligue 1, waar hij drie keer voor in actie kwam.

In de Domstad hoopt de Franse jeugdinternational de komende twee seizoenen zijn carrière nieuw leven in te blazen zoals in het verleden ook Sébastien Haller deed. „Arthur is een linksback met heel veel potentie”, zegt technisch directeur Jordy Zuidam. „Hij is een moderne vleugelverdediger, die met veel intensiteit speelt. Arthur is een echte atleet en heel snel. Hij beschikt over voetballend vermogen, veel drive. Dat zijn punten die aanspreken en binnen onze speelwijze passen.”

Zuidam is altijd op zoek naar dit soort buitenkansjes op de transfermarkt. Zo wist hij vorig jaar ook bij AS Monaco transfervrij het aanvallende talent Moussa Sylla op te pikken. De 21-jarige Fransman van Malinese komaf, die met AS Monaco in de Champions League uitkwam, heeft bij FC Utrecht de verwachtingen nog niet kunnen inlossen.

FC Utrecht heeft een goede ingang op de Franse markt. Dat dateert al uit de tijd van Marc-Antoine Fortuné, Franck Grandel, David di Tommaso en Loïc Loval en heeft een extra impuls gekregen door het succesverhaal van Sébastien Haller. De spits was bij Auxerre op het tweede plan gekomen, maar wist via FC Utrecht alsnog zijn doorbraak te bewerkstelligen met miljoenentransfers naar Eintracht Frankfurt, West Ham United en Ajax als gevolg. Se afgelopen jaren wist FC Utrecht met opvallende spelers als Jean-Christophe Bahebeck en Nicolas Gavory, die een mooie transfer maakte naar Standard Luik, opnieuw te scoren op de Franse markt. Centrale figuur in de Franse veroveringen van FC Utrecht is oud-speler Didier Martel, die als scout en tipgever een onmisbare schakel is voor de club uit de Domstad.

Inmiddels heeft FC Utrecht een goede naam opgebouwd in Frankrijk en die kwam van pas bij het binnenhalen van Zagre, want hoewel de belofte nog niet veel heeft laten zien bij de senioren (nog maar zeven wedstrijden op het hoogste niveau), was er volop belangstelling voor het voormalige jeugdproduct van PSG uit Neuilly-sur-Seine.

Met het oog op zijn persoonlijke ontwikkeling koos de linksachter met roots in Burkina Faso voor het avontuur in Les Pays Bas. Het zal echter voor Zagre ook bij FC Utrecht geen gemakkelijke klus worden om in de ploeg te komen, want linksback Django Warmerdam was vorig seizoen een stabiele factor. De van FC Groningen overgenomen ex-Ajacied miste maar één duel. Al zal Zagre sowieso speelminuten kunnen maken bij Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie.

Dat de fraaie antecedenten van Zagre op voorhand geen garantie voor succes zijn, blijkt uit het carrièreverloop van zijn voorganger Leon Guwara. Die werd drie jaar geleden met de nodige toeters en bellen binnengehaald als voormalig Duits jeugdinternational uit van talent bulkende ploegen, maar kon de verwachtingen in de Domstad niet inlossen. Na 2,5 jaar, waarin hij weinig indruk maakte, werd Guwara afgelopen seizoen in de tweede seizoenshelft verhuurd aan VVV-Venlo, waarmee hij degradeerde. Komend seizoen vervolgt Guwara zijn carrière bij Jahn Regensburg in de 2. Bundesliga.