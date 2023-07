Ophef rond vrouwenploeg Zambia in WK-aanloop: ’Als bondscoach met je wilde slapen, moest je instemmen’

Het onderzoek loopt volgens de Engelse krant The Guardian al sinds 2022, maar voorlopig is er geen uitspraak waardoor Mwape op het komende WK gewoon kan en zal aantreden. En alsof dat nog niet genoeg is, is er ook ophef over de aanvoerder van de ploeg, die al eens faalde op een gendertest.

Eerste WK

Mwape is sinds 2018 bondscoach van Zambia. Nadat hij de vrouwenploeg van Zambia eerder tweemaal naar de Afrika Cup leidde, loodste hij de nationale ploeg ook naar het eerste WK in hun geschiedenis. Maar in aanloop naar het WK, dat start op 20 juli, werpen beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag een schaduw over Mwape.

„Als hij met je wilde slapen, moest je instemmen. Het was ’normaal’ dat de coach seks had met de speelsters.” Dat zegt een speelster van Zambia anoniem tegen The Guardian. Een bron dicht bij de spelersgroep zegt bovendien tegen de Britse krant dat de speelsters bedreigd worden, zodat ze niets over de zaak zouden zeggen. „De bond knijpt een oogje dicht omdat de vrouwen goede resultaten hebben geboekt. Het is hun manier om succes en een goed imago te tonen aan het publiek en de autoriteiten. Maar achter de schermen is het heel lelijk”, aldus diezelfde bron. Ook Kaluba Kangwa, de coach van Zambia onder 17, wordt beschuldigd.

Politie

Volgens Andrew Kamanga, de voorzitter van de Zambiaanse voetbalbond FAZ, is het onderzoek al in september 2022 doorverwezen naar de politie en de FIFA om ervoor te zorgen dat ze niet worden beschuldigd van „partij kiezen.” „Hoewel we geen officiële klachten hebben van wie dan ook over de beschuldigingen, beschouwen we deze beschuldigingen als zeer ernstig en hebben we een onderzoek ingesteld naar de zaak”, zei Adrian Kashala, algemeen secretaris van de FAZ, in 2022 in een verklaring. „We zullen samenwerken met de Zambiaanse politie en andere relevante belanghebbenden bij het afhandelen van deze zaak.” Voorlopig is er nog geen uitspraak.

Aanvoerder Barbra Banda Ⓒ ANP/HH

Aanvoerder Banda

Ook over de Zambiaanse aanvoerder Barbra Banda is er ophef. Vorig jaar moest Zambia haar captain nog missen op de Afrika Cup. Toen werden voorafgaand aan het toernooi zeer hoge waarden aan testosteron - het voornaamste mannelijke geslachtshormoon - in Banda’s bloed gevonden. Daardoor mocht ze niet deelnemen aan het toernooi. Komend WK is ze wel van de partij, omdat de FIFA de deelnemende landen zelf laat instaan voor de onderzoeken om aan te tonen dat hun speelsters wel degelijk vrouwen zijn.

Zambia zit op het WK in de poule met Spanje, Japan en Costa Rica.

Bron: Het Nieuwsblad