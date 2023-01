Premium Het beste van De Telegraaf

Dertien(de deelname) betekent voor Giri geen ongeluk Giri zegeviert in Tata Steel Chess na zenuwslopend slot: ’De wijze waarop is magisch’

Winnaar Giri slaat op de gong. Ⓒ Maaike Brink.

WIJK AAN ZEE - „Hier durfde ik niet meer op te hopen”, bekent Anish Giri in het spelershome van Dorpshuis De Moriaan in Wijk aan Zee, terwijl hij de hand van zijn zoon Daniel vasthoudt. Na een even zenuwslopend als verrassend slot won de 28-jarige Nederlander zondag in het bijzijn van zijn vrouw en twee kinderen het prestigieuze Tata Steel-toernooi. Daarmee treedt Giri in de voetsporen van vele legendarische schakers. „Dit is echt een droomscenario.”