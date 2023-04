Favorieten vallen massaal in Roubaix: vluchtster Jackson wint

Al vroeg in de koers reed er een grote groep vluchters weg. De achttien met daarbij drie Nederlanders (Femke Markus, Daniek Hengeveld en Lisa van Helvoirt) kregen al snel een voorsprong van maximaal bijna zes minuten. Die voorsprong was amper geslonken toen de kopgroep de eerste kasseistroken bedwong en dus besloot de pas 20-jarige Hengeveld al vroeg solo weg te rijden op zo’n 75 kilometer van de streep.

In het peloton was er ondertussen pech voor Marianne Vos. De kopvrouw van Jumbo-Visma reed op een slecht moment lek en werkte daarna een verloren wedstrijd af. Vooraan begon het vaatje van Hengeveld langzaam leeg te raken en op ruim 40 kilometer van de streep werd ze opgeraapt door de kopgroep, waar Markus ook nog steeds zat.

Ondertussen schudde Lotte Kopecky aan de boom in het peloton, omdat er kort daarachter gevallen werd, bleef er direct nog maar een klein deel van het peloton over. In dat kleine pelotonnetje werd er vervolgens ook hard gevallen. Elisa Longo Borghini schoof hard onderuit en Romy Kasper was van de favorietengroep de énige die direct door kon rijden. Dus ook topfavoriete Kopecky lag erbij, net zoals de Nederlanders Lorena Wiebes, Lucinda Brand en Floortje Mackaij. Vooral Wiebes, Mackaij, Kopecky en Borghini kwamen daardoor ver achterop in de koers terecht. De kansen op succes voor de vluchters groeiden hierdoor enorm.

Kopecky, Wiebes en Borghini kwamen ondertussen bij Vos terecht en keerden met vereende krachten weer bijna terug bij de andere favorieten. Bij het opdraaien van Carrefour de l'Arbre zat zodoende het hele favorietenveld weer binnen de anderhalve minuut van de kopgroep en daarna ging het ineens snel met de voorsprong. Maar toen de favorieten de koplopers bijna konden aanraken, lieten ze de teugels weer vieren.

Dus kon de groep gaan sprinten om de zege. Een gouden kans voor Markus op een monument Op de baan van Roubaix ging het echter mis voor Markus, toen ze onderuit ging. Vervolgens won de bedrijvige Jackson de sprint van de overgebleven zes.