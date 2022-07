Titelverdediger Djokovic knokt zich in vijf sets langs Sinner op Wimbledon

De Serviër kan dus nog altijd nog op jacht gaan zijn zevende titel op het heilige gras, waarmee hij op gelijke hoogte zou komen met zijn idool Pete Sampras. Bovendien maakt hij dus nog altijd kans om op 21 grandslam-titels te komen. Daarmee zou hij het gat met Rafael Nadal verkleinen: 21 om 22. Maar zover is het nog niet.

De eerste set verliep merkwaardig. Djokovic speelde zijn opponent van het kastje naar de muur de eerste zes games. Bij een 4-1 voorsprong verzuimde hij echter om op 5-1 te komen. In plaats daarvan wer het 4-2 en niet veel later stond het ineens 4-4. Sinner raakte de ballen ineens van alle kanten en Nole wist even niet waar hij het zoeken moest.

Sterker nog, bij 5-5 werd de Serviër gebroken en dus kon de Italiaan serveren voor de winst in de eerste set. Bij zijn eerste setpunt ging het nog mis, maar bij de tweede niet: 7-5 voor Sinner. Dat Djokovic na zo’n voorsprong de set nog weggeeft, gebeurt niet vaak. Hij bewoog en serveerde ook behoorlijk matig.

Jannik Sinner haalde alles uit de kast. Ⓒ ANP/HH

Roze wolk

Sinner speelde op dat moment de wedstrijd van zijn leven. Ook in de tweede set was hij niet onder de indruk van de ambiance of van de zesvoudig winnaar en titelverdediger. Op zijn roze wolk brak bij al vroeg in de tweede set Djokovic. De Servische nummer 3 van de wereld verslikte zich ook een paar keer door zijn matige dropshots, waar Sinner steeds op tijd bij was.

Sinner ging door en kwam op 4-2. Op breekpunt tegen sloeg Djokovic een ongelooflijke geluksbal via het net. Daar kwam hij heel goed weg. Een breekpunt later was de break er alsnog: 5-2 en de Italiaan kon op eigen service op 2-0 voorsprong komen in sets en dat dan ook. Stunt in de maak op Wimbledon?

Bespelen publiek

Djokovic was in ieder geval, buiten de eerste vijf games van de wedstrijd, totaal niet zichzelf geweest. Djoko besloot na de tweede set even naar de kleedkamer te gaan en kwam daar in ieder geval beter uit. Zo kreeg hij op de service van Sinner een breakpoint, maar verzilverde die niet.

Novak Djokovic Ⓒ ANP/HH

Even later wel en Djoko stond ineens 4-1 voor en begon het publiek te bespelen. Hij was dan ook al 25 (!) wedstrijden ongeslagen op Wimbledon en wilde dat graag zo houden. Dat niveau hield hij vast en niet veel later was het 6-2 in de derde set. Djokovic was weer zichzelf en dat moest Sinner ondervinden, want direct werd hij weer gebroken. De nummer 1 geplaatste Djokovic had ineens op de baan tijd over door zijn exceptionele kwaliteiten en Sinner moest lijdzaam toekijken hoe het vertrouwen toenam.

Bij 5-2 leek het ineens mis te gaan met de Italiaan. Hij verstapte zich en Djokovic ging snel kijken, want Sinner schreeuwde het uit. Hij kon verder, maar de set was al zo goed als verloren: 6-2 en dus een beslissende vijfde set.

Bekijk hier de beelden van de val:

Bron: Discovery+

De rekensom kon gemaakt worden: dit ging Djokovic gewoon afmaken. Met subliem spel zette hij Sinner in set 5 aan de kant en al rap was het 6-2. Game, set and match en toch weer een diepe buiging voor hem.

In de volgende ronde treft Djokovic de winnaar van het duel tussen de Belg David Goffin en Cameron Norrie, de hoop van het Britse volk.

Mondiale nummer 103 Maria (34) naar halve finales

De Duitse Tatjana Maria, de mondiale nummer 103, heeft zich op Wimbledon verrassend verzekerd van een plek in de halve finales. Ze was bij de laatste acht met 4-6 6-2 7-5 te sterk voor haar landgenote Jule Niemeier (22), de nummer 97 van de wereld.

De 34-jarige Maria reikte in haar loopbaan slechts één keer verder dan de tweede ronde van een grand slam. Op de laatste acht grandslamtoernooien die ze speelde verloor ze al in de openingsronde.

„Ik heb overal kippenvel. Vandaag hebben we Duitsland heel trots gemaakt. Ongeveer een jaar geleden was ik nog herstellende van mijn bevalling”, zei Maria, kort nadat ze na 2 uur en 18 minuten haar eerste wedstrijdpunt had benut. „Het is een droom dat ik dit met mijn twee dochters mag meemaken.” Niemeier besloot het duel op Court 1 met een volley in het net.

Maria neemt het donderdag op tegen de winnares van het duel tussen Ons Jabeur uit Tunesië en de Tsjechische Marie Bouzkova.