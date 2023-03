Van Ginkel rekent niet meer op titel PSV: ’Moeilijk verhaal’

,,Ik denk dat het gelijkspel verdiend is”, zei hij na afloop. „We hebben heel goed werk geleverd en het PSV heel moeilijk gemaakt. Je merkte aan PSV, dat ze helemaal niet in de wedstrijd zaten en er voetballend niet door kwamen. Tegen Ajax en AZ was het net niet. Nu laat je weer zien, dat je goed kan meekomen tegen een topteam en pak je ook nog een punt. Je merkte wel de opluchting in de kleedkamer.”

Van Ginkel, die twee keer kampioen is geworden met PSV, geeft zijn oude club na het gelijkspel in Arnhem weinig kans meer op de titel. ,,Met acht punten achterstand wordt het een moeilijk verhaal. Het is natuurlijk zonde. De club ligt mij ook na aan het hart. Ik hoef niet voor ze te spreken. Maar ze hebben een aantal punten laten liggen tegen de onderste ploegen. Al was het nu ook niet verdiend geweest als ze hadden gewonnen.”