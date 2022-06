Teamgenoot César Chanel in kritieke toestand in ziekenhuis. Tweede dode in vier dagen bij beruchte motorraces op Isle of Man

Een beeld van de race op Isle of Man in 2019. Ⓒ ANP/HH

Bij de TT-races op het Britse eiland Isle of Man is voor de tweede keer in vier dagen tijd een dode gevallen. De Franse zijspancoureur Olivier Lavorel (35) kwam zaterdag bij een crash in de zogeheten sidecar-race om het leven. Zijn teamgenoot César Chanel ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.