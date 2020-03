Sport Kort: EK squash uitgesteld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Squash: EK uitgesteld

12.31 uur: Het Europees kampioenschap voor landenteams gaat vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet door. Het evenement was gepland voor 28 april tot en met 2 mei in het Klokgebouw in Eindhoven. Het is de bedoeling dat het EK later dit jaar alsnog wordt gehouden.

„De organisatie voelt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor belanghebbenden, spelers en bezoekers. Zorg dragen voor de volksgezondheid en gehoor geven aan het optimaal kunnen bestrijden van het virus is uitermate belangrijk en hier dient de squashsport zijn verantwoordelijkheid te nemen. We zien als organisatie dan ook geen andere mogelijkheid het EK uit te stellen. Als we straks het toernooi alsnog mogen organiseren, gaan we er het grootste squashfeest van Europa van maken”, zegt Sjef van der Heijden, een van de organisatoren.