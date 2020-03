Sport Kort: NK turnen ook afgelast

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Turnen: Alle NK’s geannuleerd

23.08 uur: Vanwege het coronavirus heeft gymnastiekbond KNGU besloten dit jaar af te zien van NK’s in alle disciplines. Op 27 en 28 juni zouden in Ahoy in de zogenoemde Dutch Gymnastics - The Finals gestreden worden om de nationale titels. Omdat er momenteel geen wedstrijden plaatsvinden en ook de trainingen stilliggen, acht de bond dat niet haalbaar.

„Na elke gemiste trainingsweek luidt het advies voor de fanatieke sporter om twee weken niet aan wedstrijden deel te nemen. Voor topsporters is dat zelfs een periode van drie weken voor elke niet getrainde week”, zegt bondsarts Karin Top. Als er na 6 april weer gesport zou kunnen worden, zijn de eerste wedstrijden pas twee weken later te organiseren.

Omdat er dan eerst nog moet worden ingehaald, acht de bond het niet langer reëel naar een NK toe te werken. „Samen komen we hieruit, daar ben ik van overtuigd”, zei KNGU-directeur Marieke van der Plas. „Voor nu is het vooral belangrijk om goed voor elkaar te zorgen.”

Voetbal: Competitie in Wit-Rusland gewoon begonnen

19.31 uur: Terwijl wereldwijd de sport vanwege het coronavirus stilligt is de voetbalcompetitie van Wit-Rusland donderdag gewoon begonnen. Zelfs met publiek, zo liet de voetbalbond van de Baltische staat weten. Op een livestream van het duel tussen Energetik BGU en BATE Borisov was te zien dat enkele honderden fans zich in het stadion hadden verzameld.

Eerder had Vladimir Bazanov, baas van de Wit-Russische voetbalbond, al gezegd dat er in zijn land maar 51 mensen besmet waren met het coronavirus en dat er daarom geen reden was om niet aan het nieuwe voetbalseizoen te beginnen. „Waarom niet? Er is geen noodtoestand in ons land.” Publiek toestaan bij wedstrijden was volgens Bazanov geen enkel probleem. „Elders in Europa zijn tal van wedstrijden gespeeld zonder publiek maar buiten de poorten dromden toch honderden fans samen. Dat kun je ze net zo goed binnen laten.” Energetik won het duel met 3-1.

Weer remise schaker Giri op Kandidatentoernooi

15.34 uur De Nederlandse schaker Anish Giri is in zijn derde partij op het Kandidatentoernooi in het Russische Jekaterinenburg op remise uitgekomen. Tegen de Fransman Maxime Vachier-Lagrave, die met de zwarte stukken speelde, was het na dertig zetten klaar.

Het was de tweede remise voor Giri. Na de nederlaag op de openingsdag tegen de Rus Ian Nepomniatsjtsji kwam het een dag later tegen de Chinees Wang Hao eveneens tot een deling van het punt.

Acht grootmeesters nemen het de komende weken tegen elkaar op om te bepalen wie eind van dit jaar de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen mag uitdagen.

Squash: EK uitgesteld

12.31 uur: Het Europees kampioenschap voor landenteams gaat vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus niet door. Het evenement was gepland voor 28 april tot en met 2 mei in het Klokgebouw in Eindhoven. Het is de bedoeling dat het EK later dit jaar alsnog wordt gehouden.

„De organisatie voelt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor belanghebbenden, spelers en bezoekers. Zorg dragen voor de volksgezondheid en gehoor geven aan het optimaal kunnen bestrijden van het virus is uitermate belangrijk en hier dient de squashsport zijn verantwoordelijkheid te nemen. We zien als organisatie dan ook geen andere mogelijkheid het EK uit te stellen. Als we straks het toernooi alsnog mogen organiseren, gaan we er het grootste squashfeest van Europa van maken”, zegt Sjef van der Heijden, een van de organisatoren.