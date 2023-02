Volendam loopt na hectische week nog meer schade op in Nijmegen

Ondanks alle onrust in de top begon Volendam met veertien punten uit de laatste acht duels aan de klus in stadion de Goffert. Alleen AZ, Feyenoord en Ajax hadden meer punten verzameld in die periode. Jonk koos opnieuw voor de succesformule met vijf verdedigers en zette zijn eigen filosofie opnieuw overboord. Na een veelbelovende openingsfase had die strategie deze keer geen succes. Door de winst van FC Groningen is het verschil met een rechtstreekse degradatieplek tot drie punten geslonken.

Volendam kon in Nijmegen toch over doelman Filip Stankovic beschikken. Die liet zich in Milaan behandelen aan een armblessure. De sluitpost begon met grabbelwerk. Met de grootste moeite kreeg hij een vrije trap van Oussama Tannane nog voor de lijn te pakken. Stankovic herstelde zich met een geweldige reflex bij een doelpoging van Magnus Mattsson. Dat was in een fase dat NEC geleidelijk het duel ging beheersen en Volendam nog op minimaal een punt hoopte.

De openingsfase was voor Volendam geweest, dat binnen twee minuten twee keer het doel van NEC bestookte. Met de effectiviteit van de laatste weken was een treffer niet ondenkbeeldig geweest. Maar de ploeg van Wim Jonk had deze keer moeite met het afwerken van de kansen. De aanwezigheid van Gaetano Oristanio veranderde daar niets aan. In afwachting van de beroepszaak tegen de schorsing van vijf wedstrijden werd diens straf tijdelijk opgeschort. Dat hij mee kon doen was net zo meevaller als de aanwezigheid van Stankovic. Tegenvallers waren er ook. Robert Mühren haakte af wegens rugklachten. Derry John Murkin kon door ziekte niet spelen. De 22-jarige Dean James verving hem op de linksbackpositie. Dat was een kwetsbare plek bij Volendam. Elayis Tavsan kon herhaaldelijk gevaar stichten, maar afwerken is niet het sterkste punt van de buitenspeler.

Marquez breekt de ban

Voor de derde keer dit seizoen had NEC zijn centrale verdediger Ivan Marquez nodig om de score open te breken. Hij kopte na de rust raak uit een hoekschop, die met een paar tussenstations zijn hoofd bereikte. De Spaanse verdediger liet geregeld weten graag langer bij NEC te blijven, maar bereikte nog geen akkoord. De Nijmeegse club verlengde wel de verbintenis van spits Nany Dimata, die al struikelend de tweede treffer voor zijn rekening nam. Pedro Marques, die af en toe mag invallen, maakte er nog 3-0 van.

Met RKC Waalwijk en Heerenveen vormt NEC nu de kleine middenmoot van de Eredivisie. Er is dus nog perspectief op deelname aan de play-offs om Europees voetbal, het grote doel van de Nijmeegse club. De gesprekken met trainer Rogier Meijer over contractverlenging zijn opgestart. In meerdere opzichten breekt dus een belangrijke periode aan.

Dat geldt ook voor Volendam. De verliespartij betekende natuurlijk een forse tegenvaller. Maar om in de sfeer van de laatste dagen te blijven: van een smadelijke nederlaag was zeker geen sprake.