Max Verstappen heeft eerste kilometers erop zitten in Bahrein

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft zijn eerste kilometers van het nieuwe Formule 1-seizoen erop zitten. De 25-jarige Nederlander kwam donderdagochtend vanaf 08.00 uur op het circuit van Sakhir in Bahrein gelijk in actie op de eerste testdag. Verstappen rijdt ook de rest van de donderdag en vrijdagmiddag nog in zijn nieuwe Red Bull.