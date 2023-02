Max Verstappen heeft er al ruim een race-afstand opzitten in Bahrein

Het was de eerste keer dat de RB19 aan het grote publiek werd getoond, nadat Red Bull bij de presentatie van de auto in New York de kaarten nog tegen de borst hield. Tijdens de testdagen werken coureurs een programma af en gaat het vooral om het vergaren van zoveel mogelijk data. Rondetijden zijn in principe ondergeschikt.

Verstappen reed voor de lunchpauze 71 rondes. Een normale race in Bahrein telt 57 rondjes. Hij noteerde ook de snelste tijd: 1.32,959. Carlos Sainz (Ferrari) en Alex Albon (Williams) kwamen tot de tweede en derde tijd en waren met respectievelijk 72 en 74 gereden rondjes eveneens zeer productief.

Ook na de lunchpauze stapt Verstappen weer in bij Red Bull. Hij is de enige coureur die donderdag de hele dag in actie komt. Nyck de Vries maakt in de middag zijn entree bij AlphaTauri, nadat Yuki Tsunoda ’s ochtends in actie kwam en de achtste tijd noteerde.