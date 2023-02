Max Verstappen kent uitstekende eerste testdag in RB19

Het was de eerste keer dat de RB19 aan het grote publiek werd getoond, nadat Red Bull bij de presentatie van de auto in New York de kaarten nog tegen de borst hield. Tijdens de testdagen werken coureurs een programma af en gaat het vooral om het vergaren van zoveel mogelijk data. Rondetijden zijn in principe ondergeschikt.

Verstappen reed voor de lunchpauze al 71 rondes. Een normale race in Bahrein telt 57 rondjes. Na een eveneens productieve middag zonder problemen kwam hij in totaal tot 157 rondes. Met een rondetijd van 1.32,837 was hij ook de snelste van de dag, vlak voor Fernando Alonso (Aston Martin).

Nyck de Vries reed in de middag 85 rondjes voor AlphaTauri en klokte de dertiende tijd van de dag: 1.34,559. De Vries komt vrijdagmiddag weer in actie, net als Verstappen. Op zaterdag is de ochtendsessie voor De Vries en gaat Verstappen niet meer de baan op.

In onderstaande video blikt verslaggever Erik van Haren vooruit op de testdagen en gaat hij in op de sponsordeal tussen Max Verstappen en Heineken.