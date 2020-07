Spelersvrouwen op tribune; boete voor Duitse club Heidenheim

Dit is in strijd met de vanwege de coronacrisis geldende regels. Hoe hoog de straf is werd niet gezegd. Heidenheim miste de promotie naar de Bundesliga ook nog eens.

De club bekende schuld. „De spelersvrouwen, familieleden en medewerkers van de club hebben in de businessclub de wedstrijd gevolgd. Geheel volgens de voorschriften. Op een gegeven moment werd de spanning deze mensen teveel en zijn ze even de tribune opgelopen. Dat had niet mogen gebeuren.” Het ging om een groep van zestig mensen en ze waren enkele minuten op de tribune.

Heidenheim heeft vijf dagen de tijd om in beroep te gaan.