Hoop voor voetbalclubs: ’Duel in halfvol stadion onder voorwaarden veilig’

In de huidige coronasituatie is het volgens Fieldlab bijvoorbeeld wel nodig om toeschouwers ook zittend een mondkapje te laten dragen als driekwart van de stadionstoeltjes bezet is. Bij een bezetting van 50 procent is een mondkapje alleen verplicht voor het rondlopen.

Ook moet er getest worden voor en na het evenement, en gebruik worden gemaakt van „een app of ander soort toegangscontrole van een negatieve Coronatest”, zegt Fieldlab. Als de helft tot driekwart van het normale maximum aan toeschouwers wordt toegelaten, kan de 1,5 meterregel wel worden losgelaten. Daarnaast moeten toeschouwers steeds worden gewezen op praktische informatie en „continue” worden gewezen „op het naleven van de maatregelen”.