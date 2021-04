KNVB hoopt komend weekeinde op fans, advies Fieldlab biedt hoop

Het afgelopen weekeinde was er onder voorwaarden van onder andere coronatesten voor en na de wedstrijd in het kader van de Fieldlab-experimenten publiek aanwezig bij de duels in de Eredivisie. Ajax mocht de meeste mensen ontvangen: 7500. Volgens afspraak worden het komend weekeinde de experimenten in de Keuken Kampioen Divisie voortgezet.

De KNVB vroeg onmiddellijk na het weekeinde aan het kabinet toestemming om ook in de Eredivisie opnieuw fans te mogen ontvangen. Ook de clubs willen dit bijzonder graag. „Het was een goed weekeinde”, zegt De Jong. „Met de toeschouwers erbij is een wedstrijd meteen honderd keer leuker. Dat vonden alle betrokkenen. Laten we hopen dat we op deze manier verder mogen.”

De Jong oefent echter geen druk uit op de overheid. „Wij begrijpen heel goed dat het in de huidige situatie geen gemakkelijke processen zijn.”

Fieldlab

Eerder op de woensdag kwam Fieldlab, dat proefevenementen organiseert in coronatijd, na drie tests met voetbalwedstrijden met een nieuw advies.

Onder strakke voorwaarden is het mogelijk om „actieve evenementen in de buitenlucht”, zoals een sportwedstrijd, te organiseren met de helft tot driekwart van de normale bezoekerscapaciteit, zo luidde de conclusie.

In de huidige coronasituatie is het volgens Fieldlab bijvoorbeeld wel nodig om toeschouwers ook zittend een mondkapje te laten dragen als driekwart van de stadionstoeltjes bezet is. Bij een bezetting van 50 procent is een mondkapje alleen verplicht voor het rondlopen.

Ook moet er getest worden voor en na het evenement, en gebruik worden gemaakt van „een app of ander soort toegangscontrole van een negatieve Coronatest”, zegt Fieldlab. Als de helft tot driekwart van het normale maximum aan toeschouwers wordt toegelaten, kan de 1,5 meterregel wel worden losgelaten. Daarnaast moeten toeschouwers steeds worden gewezen op praktische informatie en „continu” worden gewezen op het naleven van de maatregelen.

Het kabinet neemt later deze week een besluit over de Eredivisie-duels die dit weekeinde worden gehouden. Koploper Ajax hoopt dat bij het thuisduel tegen Emmen, dat vermoedelijk de kampioenswedstrijd is, ook toeschouwers aanwezig zullen zijn. Maar de kans dat de Johan Cruijff ArenA zondag meer dan halfvol zit, is klein. Het kabinet buigt zich vooral over de vraag of er in het stadion, net als vorig weekeinde, enkele duizenden supporters welkom zijn.

Wel buigt het Outbreak Management Team zich nog over de bevindingen van Fieldlab. Dat team van deskundigen adviseert aan het kabinet over de bestrijding van het coronavirus en komt normaal gesproken op vrijdag bijeen.

PSV

PSV wacht vooralsnog met het aanbieden van kaarten voor het thuisduel met sc Heerenveen van komend weekeinde op toestemming van de overheid. „Het is nog niet duidelijk of de fans opnieuw welkom zijn”, laat de nummer 2 van de Eredivisie weten. Volgens de Eindhovenaren komt het besluit op zijn vroegst donderdag.

Afgelopen zaterdag waren er 4000 bezoekers welkom in het Philips Stadion bij de wedstrijd tegen FC Groningen. De club hoopt, net als de andere thuisspelende clubs in de Eredivisie, dat dit nu opnieuw mag. Ook de KNVB hoopt zo snel mogelijk uitsluitsel van de overheid te krijgen.

Vermoedelijk valt dit weekeinde ook de beslissing over het kampioenschap. Ajax heeft aan een punt tegen Emmen genoeg om de titel officieel binnen te halen. Vanzelfsprekend wil de club dat bijzonder graag doen in aanwezigheid van fans.