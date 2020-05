NBA lonkt ook naar Disney World

Ook de Amerikaanse voetbalcompetitie MLS overweegt het seizoen voort te zetten in Disney World. Trainer Frank de Boer van Atlanta United vertelde onlangs dat daar concreet over gesproken wordt. Het voor publiek afgesloten resort beschikt over heel wat voetbalvelden.

Vanwege de coronacrisis liggen ook in de Verenigde Staten de sportcompetities al sinds maart vrijwel volledig stil. De NBA en de MLS moesten worden stopgezet, de start van het honkbalseizoen werd uitgesteld. De competities onderzoeken alternatieve opties om toch weer te kunnen beginnen, zoals sporten op een centrale locatie.

„Geen enkele speler wil wekenlang afgezonderd van z’n familie zitten”, zegt de Duitse basketballer Daniel Theis van Boston Celtics. „Maar als alle spelers met hun families worden ondergebracht in Disney World is dat een goed idee. Op voorwaarde dat niemand dan het park op en af gaat.”