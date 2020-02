’Pas als PSV blijft winnen, is het lek boven’

Er kan een lachje af bij Ernest Faber na de winst van PSV in Den Haag. Ⓒ ANP

DEN HAAG - Of PSV het lek boven heeft na twee opeenvolgende overwinningen van 3-0 thuis tegen Willem II en uit bij ADO Den Haag? Daarvoor was de tegenstand zaterdag in Den Haag veel te mager, maar dergelijke zeges zijn na een rampreeks in de eerste seizoenshelft lekker voor het zelfvertrouwen.