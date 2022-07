Ten Hag wint ook derde oefenduel met United, assist Van de Beek

Basisspeler Tyrell Malacia, van Feyenoord overgenomen, stond met een hoge bal over de breedte van het veld aan de basis van de openingstreffer van Anthony Martial. De aanvaller, die al twee keer eerder in de voorbereiding had gescoord, werkte een voorzet van Diogo Dalot in het doel. Malacia werd in de tweede helft gewisseld.

Van de Beek kwam gelijk na rust in het veld en gaf na enkele minuten zijn assist. Jadon Sancho maakte de 3-0, Joel Ward scoorde voor Crystal Palace. Will Fish pakte namens United nog een rode kaart. De van Ajax overgenomen Lisandro Martínez was er nog niet bij.

Eerder won United op de tournee door Azië en Australië van Liverpool (4-0) en Melbourne Victory (4-1).