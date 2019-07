Quintana niet als enige kopman bij Movistar naar Tour

Nairo Quintana, Mikel Landa en Alejandro Valverde moeten de Spaanse ploeg aan succes helpen.

Quintana werd in 2013 en 2015 tweede in de Tour en moest in 2016 genoegen nemen met een derde plaats. Landa wilde dit jaar eigenlijk de Ronde van Italië winnen, maar hielp uiteindelijk zijn ploeggenoot Richard Carapaz aan de eindzege. Valverde staat voor zijn twaalfde deelname aan de Ronde van Frankrijk. De regerend wereldkampioen werd afgelopen zondag nog voor de derde keer kampioen van Spanje.

Imanol Erviti, Andrey Amador, Nelson Oliveira en Carlos Verona moeten hun drie kopmannen bijstaan. Carapaz, winnaar van de Giro, maakt geen deel uit van de Tour-ploeg van Movistar.