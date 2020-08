Bauke Mollema, de kameleon van Lombardije, mikt op nieuwe zomerse herfstzege

Met de vorm zit het wel goed. De uitslagen hebben de Groninger in de mood gebracht om weer te schitteren tussen Bergamo en Como. Ⓒ Getty Images

MONTREAL-LA-CLUSE - Zoals een kameleon zich moeiteloos aanpast aan de omgeving, zo doet Bauke Mollema dat met de omstandigheden in het bizarre wielerseizoen, veroorzaakt door corona. Daarom schaart hij zichzelf ook onder de favorieten voor de zege in Il Lombardia, de herfstklassieker die nu als zomerse marteltocht op de kalender staat. „Ik voel me namelijk al maanden goed.”