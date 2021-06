Frank de Boer heeft eindelijk geluk tijdens droomavond Denzel Dumfries

EK voetbal

Sterk Oranje komt met schrik vrij en opent EK met zege op Oekraïne

Het Nederlands elftal is goed aan EURO 2020 begonnen. In een kolkende Johan Cruijff ArenA werd Oekraïne in het eerste duel in Groep C met 3-2 verslagen. De winnende goal viel pas in de 85e minuut, toen Denzel Dumfries de bal in het Oekraïense doel kopte nadat Oranje in de minuten daarvoor een 2-0 vo...