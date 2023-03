Rvc FC Utrecht spreekt afkeur uit over gedrag grote baas Van Seumeren

De rvc spreekt nadrukkelijk zijn afkeuring uit over het incident, waarbij Klaiber door de boze grootaandeelhouder fysiek werd belaagd, maar verbindt er geen repercussies aan voor Van Seumeren, die als eigenaar met een hart voor FC Utrecht veel goodwill geniet en grote verdiensten heeft voor de club. Wel zullen de bestuurlijke afspraken worden aangescherpt, laat de Eredivisieclub weten.

De situatie is extra saillant, omdat eerder dit seizoen trainer Henk Fraser zijn biezen kon pakken, toen hij bij een woordenwisseling op het veld speler Amin Younes bij de keel greep. Fraser sprak vanochtend in deze krant zijn verbazing uit over het feit dat beide situaties zo anders zijn benaderd door de club. „Ik kan niet ontkennen, dat ik me er wel over verbaas. Daar ga ik niet over liegen. Blijkbaar is er verschil tussen het ene fysieke moment en het andere. Diezelfde heren zitten er nu anders in”, aldus Fraser, die eind vorig jaar op aandringen van de clubleiding zelf opstapte vanwege het grensoverschrijdende gedrag. „Het is aan anderen om te beoordelen of ze dit klassenjustitie vinden en of de directeur nu andere principes handhaaft. Er zijn nu ook andere belangen natuurlijk. Maar iedereen moet zelf maar oordelen of belangen invloed mogen hebben op principes.”

Rvc neemt afstand van gedrag Van Seumeren

In het statement van de raad van commissarissen wordt nadrukkelijk afstand genomen van het gedrag van Van Seumeren. „De manier waarop Frans heeft gehandeld past niet bij de normen en waarden van FC Utrecht, waar een veilig werkklimaat voorop staat”, aldus rvc-voorzitter Pieter Leyssius. „Frans is al 15 jaar een zeer betrokken aandeelhouder, die veel voor de club heeft betekend en nog altijd betekent, maar in zijn emotie is hij afgelopen zaterdag te ver gegaan.”

De voltallige rvc heeft de afgelopen dagen zorgvuldig gesproken over het incident, laat de club weten. „Frans heeft er spijt van en heeft ons als rvc, maar ook de hele club, verzekerd dat dit nooit meer zal plaatsvinden.”

FC Utrecht is van mening dat het woord van Van Seumeren voldoende is en dat er geen verdere maatregelen genomen hoeven te worden. In het statement wordt gesteld: „De rvc is ervan overtuigd dat na de gesprekken met Frans van Seumeren de kaders, verantwoordelijkheden en regels die gelden voor RvC-leden op de juiste manier nageleefd worden.”