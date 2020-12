Wembley mét fans toneel voor WK-boksduel Joshua vs. Poelev

De organisatie van het duel in het zwaargewicht heeft toestemming gekregen om onder strikte veiligheidsvoorschriften duizend bezoekers toe te laten.

Het gevecht zou aanvankelijk in de 02 Arena in Londen plaatsvinden. Om logistieke redenen is echter besloten om de tweekamp naar Wembley te verplaatsen.

Coronacrisis

Joshua (31) en Poelev (39) zouden op 20 juni van dit jaar al tegen elkaar uitkomen. Dat gevecht moest echter worden uitgesteld vanwege de coronacrisis. Drie jaar geleden ging een onderling duel ook al niet door, omdat Poelev zich moest terugtrekken door een schouderblessure.

Joshua behaalde in zijn profcarrière tot dusver 23 overwinningen. Hij verloor alleen anderhalf jaar geleden van de Mexicaan Andy Ruiz. Poelev staat op 28 overwinningen en eveneens één nederlaag.

Tyson Fury

Voor Joshua is het zijn eerste optreden in eigen land in ruim twee jaar. Hij zet tegen de Bulgaarse uitdager zijn wereldtitels van de IBF, WBA, WBO en IBO op het spel.

Indien Joshua zijn gordels met succes verdedigt, wacht in het nieuwe jaar waarschijnlijk een lucratieve clash met zijn landgenoot Tyson Fury, de wereldkampioen van de WBC. Uit dat ultieme duel zou dan de onbetwiste wereldkampioen in het zwaargewicht naar voren moeten komen.