Nederlandse kan na goud op 400 meter nog twee EK-titels winnen Femke Bol pakt eerste EK-buit: ’Het was gewoon rondje lopen en genieten’

Femke Bol is door het dolle nadat ze de gouden medaille op de 400 meter heeft gewonnen bij de EK in München. „Het was gewoon genieten in het stadion!” Ⓒ REUTERS

MÜNCHEN - Duitsers hebben wel verstand van atletiek, dus de duizenden in het Olympia-stadion weten dat ze een uitzonderlijke atlete in actie hebben gezien. Femke Bol krijgt na haar overwinning op de 400 meter dan ook een ovationeel applaus. Na haar eerste Europese titel in de openlucht (in een verbluffend nationaal record van 49.44) volgt vrijdag waarschijnlijk nummer 2 in een andere discipline. Dat kunnen alleen buitengewoon begaafde atleten.