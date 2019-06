Marianne Vos lacht en ’huilt’ binnen een week om Wiebes

Lorena Wiebes is de sterkste in de sprint, waarin ze Marianne Vos en Amy Pieters achter zich laat. Ⓒ BSR Agency

EDE - Exact een week eerder stak Marianne Vos nog de armen in de lucht toen ze in de wegwedstrijd van de European Games als tweede achter Lorena Wiebes over de finish kwam. Gehuld in het Oranje van de Nederlandse ploeg was het goud en zilver een geweldige ploegprestatie. Tijdens het NK op de weg waren de nummers één en twee precies hetzelfde, met opnieuw een dolblije Wiebes, maar dit keer een balende Vos.