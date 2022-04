LIVE Verstappen ziet Leclerc ook na herstart weer wegrijden

Volg de Grand Prix van Australië via het liveblog van onze Formule 1-verslaggever Erik van Haren. Ook dit jaar doet hij weer verslag vanaf het circuit.

Verstappen had zaterdag na de kwalificatie weinig om tevreden over te zijn, zo zei de regerend wereldkampioen. „Het is tot nu toe een verschrikkelijk weekend voor me geweest, een worsteling. Ik heb gewoon geen goede balans en ik voelde me nog geen een keer een hele ronde comfortabel, behalve op de rechte stukken”, zei Verstappen. „Dat geeft dan ook geen vertrouwen om echt te pushen. Ik ben natuurlijk blij om tweede te staan, maar als team zijnde willen we ook meer. We gaan proberen om dit te analyseren.”

Max Verstappen en Charles Leclerc praten na tijdens de persconferentie na afloop van de kwalificatie. Ⓒ ANP/HH

Verstappen gaf aan dat hij ook tijdens de kwalificatie nog wat aan het experimenteren was met de instellingen. „Dat werkte dan voor de ene bocht wel, maar dan blokkeerde ik weer in een andere bocht. Ik kreeg het gewoon niet voor elkaar. Dat is natuurlijk jammer, maar dat is eigenlijk het hele jaar al een beetje het probleem. Daar moeten we gewoon aan blijven werken.”

Ondanks zijn niet al te overtuigende trainingen en kwalificatie in Melbourne heeft Verstappen vertrouwen in de race van zondag. „We moeten proberen om die kleine dingetjes te verbeteren. Dan weet ik ook zeker dat we er weer beter voor staan. Ik denk ook dat het gat van vandaag het niet helemaal is, we hadden vanuit onze kant gewoon geen lekker gevoel in de auto. In de race zal alles wel een beetje meer stabiliseren dus dan gaat het vast wel. Maar ik wilde in de kwalificatie ook graag vooraan staan. Maar ja, nu moeten we één auto inhalen.”