Femke Bol weergaloos in Metz: beste wereldjaartijd in Nederlands record

Zo'n vijf kwartier later liep Bol met 22,87 ook een Nederlands record op de 200 meter. In de race daarvoor was Lieke Klaver als eerste Nederlandse ooit onder de 23 seconden gedoken. De 24-jarige Klaver scherpte het nationale record dat met 23,10 op haar naam stond aan tot 22,97. Die tijd hield slechts 5 minuten stand als Nederlands record, want in de race erna snelde Bol naar 22,87.

Dafne Schippers heeft in de buitenlucht met 21,63 het Nederlands record op de 200 meter in bezit.

Sterke start

Bol opende vorige week haar indoorseizoen in Boston, waar ze met 1.05,63 een wereldrecord neerzette op de 500 meter, een zogeheten incourante afstand die zelden wordt gelopen.

De drievoudig Europees kampioene outdoor van München 2022 kwalificeerde zich in Metz op meer dan overtuigende wijze voor de EK indoor van begin volgende maand in Istanbul. Bol bleef ruim 2 seconden onder de limiet op de 400 meter (52,20). Bij de EK indoor van 2021 in de Poolse stad Torun pakte ze het goud op deze afstand.