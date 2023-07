Waterpolovrouwen veroveren finaleplaats op WK én olympisch ticket

Oranje was al snel oppermachtig tegen de Italiaanse vrouwen en kwam 4-2 voor. Italië liet zich echter niet gek maken, paste tactisch het een en ander aan en kwam steeds beter in de wedstrijd. Halverwege was het verschil één goal in het voordeel van Nederland: 6-5.

In het tweede deel lukte het Oranje niet om los te komen en dus bleef het uiterst spannend. Nederland verdedigde sterk en kon daardoor de overwinning over de streep trekken.

Zaterdagmiddag neemt Oranje het in de finale op tegen Australië of Spanje.

Nederland, dat in 2008 olympisch kampioen werd en in 1991 wereldkampioen, is buiten gastland Frankrijk het eerste land dat zich heeft geplaatst voor de Spelen.

Teamprestatie

„We hebben het als team gedaan”, reageerde Simone van de Kraats, die werd uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. „We bleven rustig en ’in control’ en daarom hebben we gewonnen. Ik ben zo blij hoe we het met elkaar doen. Ik kijk uit naar de finale.”