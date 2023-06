FIFPRO luidt richting CL-finale noodklok om ’kannibalisering van wedstrijdkalender’

Kylian Mbappé en Rodri strijden om de bal in een van hun vele wedstrijden. Ⓒ ANP/HH

Het aantal wedstrijden dat topvoetballers momenteel afwerken, is ongezond. Dat staat in een uitgebreid rapport dat de internationale spelersvakbond FIFPRO gepresenteerd heeft in Istanbul in aanloop naar de Champions League-finale tussen Manchester City en Internazionale.