Revanche op olympische rotdagen: record van 1928 geëvenaard

De olympische tijdrit bij de vrouwen leverde Nederland zelfs twee medailles op. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De negativiteit rondom Nederland op de Olympische Spelen is in een nacht en een deel van de ochtend weggevaagd. In een tijdsbestek van enkele uren waren er zeven medailles voor TeamNL met goud voor Annemiek van Vleuten in de tijdrit en de mannen dubbelvier bij het roeien als uitschieters. Dat zijn er al net zoveel, als op 11 augustus 1928, de recorddatum die vandaag dus werd geëvenaard.