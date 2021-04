Mathieu van der Poel grijpt net naast tweede zege in Ronde van Vlaanderen

Waar Van der Poel vorig jaar in een sprint met Wout van Aert zijn wiel als eerste over de finishlijn drukte, lukte hem dat nu in een duel met Asgreen net niet.

Nog voor dat Vlaanderens Mooiste goed en wel op gang was gekomen, was het voor twee renners uit het peloton al einde wedstrijd. De Belg Otto Vergaerde deelde Evgeniy Fedorov een klap uit, nadat laatstgenoemde kort daarvoor een renner van Bora-hansgrohe had afgesneden.

Geen genade

De organisatie kende geen genade en haalde beide renners zonder pardon uit de wedstrijd. Dat overkwam ook de Zwitser Michael Schär, maar dan om een flink lulligere reden. De renner gooide een bidon naar een toeschouwer, maar dat is juist een van de dingen die nu vanwege de coronacrisis juist niet mag...

Bekijk ook: Tweetal uit koers gezet na clash tijdens Ronde van Vlaanderen

Stefan Bissegger was de eerste vluchter van de dag die een groepje renners meekreeg. Met de Zwitser gingen er vier renners mee, waaronder Mathijs Paasschens. Na bijna 100 kilometer fietsen had de kopgroep zo’n elf minuten voorsprong op het peloton. Met de Duitser Nico Denz en de Canadees Hugo Houle was de groep inmiddels uitgebreid tot zeven.

Slagveld

Op de Eikenberg, de vierde van in totaal negentien hellingen in de Ronde van Vlaanderen, was Van der Poel net als Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe voorin het peloton te zien. Asgreen en Alaphilippe waren op zo’n 66 kilometer voor de finish betrokken bij een valpartij, waar ook Alexander Kristoff schade opliep. Van der Poel ontliep het slagveld, maar gelukkig konden alle renners hun weg vervolgen.

Dat zorgde ervoor dat het peloton iets verder in de race, tijdens de tweede beklimming van de Oude Kwaremont, inmiddels de kopgroep tot op anderhalve minuut naderde. Bissegger toonde zich, na zijn vroege vlucht, een van de heldhaftigste renners van de dag. De Zwitser reed solo de Paterberg op, waar Alaphilippe, Van der Poel, Asgreen, Van Aert en Tim Wellens volgden.

Nieuwe kopgroep vormt zich

Alaphilippe en Christophe Laporte slopen vervolgens iets vooruit, en het was uiteindelijk Alaphilippe die als eerste bij Bissegger was. Op de Koppenberg volgden Van der Poel, Wellens, Laporte en Tom Pidcock, terwijl Van Aert zich vervolgens ook weer bij dat ploegje voegde. Op 39 kilometer van de streep had de wedstrijd weer een grote kopgroep, met veel favorieten voor de eindzege.

Op de Taaienberg ging vervolgens Asgreen in de aanval, waarna Van der Poel, Van Aert en Alaphilippe meekonden, maar Greg Van Avermaet niet. Het was op een dikke 30 kilometer van de finish het startsein van een spannende finale met zes leiders, waar ook de Fransman Anthony Turgis zich bij voegde. Een versnelling van Asgreen kort daarna werd Alaphilippe te machtig, alleen Van Aert en Van der Poel konden mee.

Tijdens de laatste kasseiklim op de Koppenberg viel Van der Poel aan, waarna alleen Asgreen hem kon volgen. Van Aert deed zijn best om bij te blijven, maar moest uiteindelijk afhaken. De finale tussen Asgreen en Van der Poel werd een prooi voor Asgreen.